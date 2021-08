Twee programma's én nieuw contract voor Philippe Geubels

TV Na het succesvol­le origineel: de cast van ‘How I Met Your Father' is bekend

11 augustus Zeven jaar na het einde van de populaire serie ‘How I Met Your Mother’, krijgt de sequel van de reeks steeds meer vorm. De serie, die ‘How I Met Your Father’ zal heten, heeft zijn cast nu bekend gemaakt. Hilary Duff speelt de hoofdrol en ook Chris Lowell en Tom Ainsley krijgen een rolletje in de sequel.