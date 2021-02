Twee nieuwe bewoners gaan de strijd aan in Big Brother, en er volgt nog een verrassing

Opgelet, dit artikel bevat spoilers!

Ze hadden het niet echt verwacht, maar de deelnemers van ‘Big Brother’ moesten deze week dus niet kiezen welke twee kandidaten ze wilden nomineren om het spel vandaag eventueel te verlaten. In de plaats daarvan kregen ze eerder deze week in de keuken plots twee schermen te zien waarop - behoorlijk incognito weliswaar - vijf potentiële nieuwe huisgenoten kort werden voorgesteld. Uiteindelijk mochten de deelnemers ook uitspreken welke twee bewoners zij het liefst in het huis wilden verwelkomen. De keuze viel op Jerrel (25) en Matt (19).

Jerrel omschrijft zichzelf als iemand die nuchter in het leven staat en een discussie niet uit de weg gaat. Hij noemt zichzelf onomwonden een alfa-mannetje en neemt dan ook graag het voortouw. Om het ‘Big Brother’-avontuur aan te gaan, laat hij z’n vriend - met wie hij al vijf jaar een relatie heeft - achter. Jerrel hoopt via z’n deelname een inspiratiebron te zijn voor jongeren die niet uit de kast durven te komen. Jonkie Matt, die zichzelf omschrijft als dominant en sociaal, doet dan weer mee aan ‘Big Brother’ om te testen hoe ver hij zelf kan en wil gaan. Hij vindt het bovendien een fijne gedachte om even niet in zijn dagelijkse sleur te zitten.

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Big Brother - nieuwe kandidaten Jerrel en Matt © RV

Surprise surprise

Maar daar stopt de plot twist niet. Zonder dat de bewoners dit weten, maken ook de overgebleven drie kandidaten - Nederlanders Mona (23), Jeroen (51) en Mike (28) - nog kans op het huis te betreden. Tot middernacht kan de kijker immers stemmen (via goplay.be en rtl.nl) op zijn of haar favoriete nieuweling.

De ontmaagding van Michel

Al viel er - naast de omgekeerde nominaties van deze week - vandaag ook nog iets anders te beleven in het ‘Big Brother’-huis. En dat hadden we aan de mooiste aller huisbewoners - yes, must be Michel (36) - te danken. Hij vertelde namelijk het verhaal over z’n ontmaagding. Die verrassend genoeg niet gebeurde met z’n vriendin. Wat ons toch een beetje doet twijfelen of Michel zich wel heeft ingeschreven voor het juiste programma. Met zo’n - hihi haha woordmopje - prestatie ben je toch eerder geschikt voor ‘Temptation Island’, lijkt ons...

(lees hieronder verder)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Michel was echter niet de enige die voor animo zorgde. Zo verbaasde Schotenaar Patrick (59) vriend en vijand door z’n beenhaar te scheren... In de woonkamer. Tot groot jolijt van de andere bewoners. Allez ja, ‘t is te zeggen.

(lees hieronder verder)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Big Brother, elke werkdag om 22.30 uur op Play 4. Via goplay.be zullen de afleveringen wel steeds om 21u30 beschikbaar zijn. Elke donderdag om 21.30 uur is er de liveshow ‘Big Brother: Live’, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire.

LEES OOK