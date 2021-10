Twee nieuwe afvallers en tranen na het Golden Ticket: dit was de tweede studioshow van ‘K2 zoekt K3'

Showbizz INTERVIEW. ‘K2 zoekt K3'-jurylid Gordon: “Ik durf zeggen dat ik een goed mens ben, maar het slechte zal altijd leuk blijven”

Als Gordon Heuckeroth (53) in de studioshows van ‘K2 zoekt K3' zit, komt hij tegenwoordig overgevlogen uit Dubai. De zanger werd in 2020 namelijk overvallen in zijn eigen huis in Nederland, een traumatische ervaring die hij onder de zon en de wolkenkrabbers wil afschudden. Hij is 53 en het leven heeft hem zo veerkrachtig als een trampoline gemaakt. Ook in de liefde. “Met mijn nieuwe vriend zit het helemaal goed. En dan maakt al de rest van de wereld me echt niks uit.” Dat vertelde Gordon ons acht dagen geleden. Intussen is de relatie voorbij.

