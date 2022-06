Twee maanden na finale zijn winnaars van ‘Paradijs zoekt personeel’ alweer in België: “Wat een vergiftigd geschenk”

“Wat een mooi verhaal zou moeten worden, eindigde in een nachtmerrie”, klinkt het op het Instagram-account van Thomas. “Alles verkocht in België en met volle goesting naar Zanzibar vertrokken. Na een maand hebben we zelf een ticket terug naar huis geboekt. Wat een vergiftigd geschenk. Veel loze beloftes, onmenselijke behandeling en vooral wat een toxische werksfeer. Momenteel wachten we nog altijd op een terugbetaling van de heenvlucht van 1.300 euro. Bijna anderhalf jaar gewacht voor een lege doos.”

Eind maart waren Thomas en Ileen nog dolenthousiast over hun avontuur in Zanzibar. Het koppel won de finale van horeca-experts Inge en Stefaan en mochten als gevolg minstens één jaar het resort Zanziblue uitbaten. “We hebben zelden zoiets spannends meegemaakt, maar onze wildste droom komt uit! Wanneer we het padje opreden naar Zanziblue, beseften we: ‘home, sweet home’. Toen we door de poort reden en er een erehaag stond met de jury, Cris en Cristina, en het voltallige personeel was dat een heel emotioneel, ontroerend en onbeschrijfelijk moment. We zijn supertrots en heel blij. Het is echt een ongelooflijke ervaring en de kers op de taart van al het harde werk”, klonk het destijds na hun overwinning.