Twee jaar na succesvolle petitie: ‘Peppa Pig’ introduceert voor het eerst een gezin met twee mama’s

TV HBO past virale montage­fout aan in ‘House of the Dragon’: “Viserys is opnieuw vingerloos”

De virale montagefout uit de derde aflevering van ‘House of the Dragon’ wordt gecorrigeerd door HBO. De herwerkte aflevering zal later deze week op alle streamingdiensten verschijnen. Het gaat over een scène waarin het - normaal gezien deels vingerloze - personage koning Viserys opeens twee groene vingers telde.

