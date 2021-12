Twee duo’s blijven uit handen van de speurders in ‘Klopjacht’

TV Nederland­se versie van ‘Klopjacht’ kent bizarre ontknoping: jagers houden per ongeluk door politie gezochte man aan

Een bizarre ontknoping gisteravond in ‘Hunted’, de Nederlandse versie van ‘Klopjacht’. In het programma, dat op NPO 3 te zien is, is het de bedoeling dat deelnemers zo lang mogelijk uit handen blijven van de fictieve opsporingsdiensten. De speurders hielden echter een man aan die in het echte leven gezocht werd door de politie. Zo’n 800.000 kijkers waren getuige van het voorval.

