Tv-wereld reageert op torenhoge vergoedingen van VRT-gezichten: “Ik stel mij daar toch ethische vragen bij”

TV‘Een half miljoen euro of meer’. Zoveel zouden de vijf best betaalde schermgezichten jaarlijks verdienen. En opvallend: vier van hen zitten niet bij de commerciële zenders, maar in de stal van de openbare omroep. Hoe verantwoord is dat, zeker nu er fors bespaard moet worden bij de VRT? Voormalig schermgezicht Margriet Hermans (68) en Mike Verdrengh (76), de man die bij VTM het exclusiviteitscontract introduceerde, vertellen hoe die bedragen geëvolueerd zijn en of ze nog wel nodig zijn. “De VRT zou beter zijn vedetten zelf maken in plaats van ze elders weg te plukken.”