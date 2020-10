TV TIPS. Ontdek de wondere wereld van K-pop... en andere poppen

TV ‘Racisti­sche lamp’ van Martien zorgt voor verontwaar­di­ging bij ‘Chateau Mei­land’-kij­kers

10:50 De meest recente aflevering van ‘Chateau Meiland’ zorgt voor opschudding op de sociale media. In de uitzending was te zien hoe Martien Meiland (59) met een nieuwe lamp kwam aanzetten, een beeld van een zwarte man die hij ‘Kees’ noemde. Op Twitter was het programma meteen trending topic: mensen vonden dat de lamp “racistisch” was en “echt niet kan”, anderen lieten weten deze ophef te verwachten.