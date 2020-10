TV TIPS. Lastige vragen voor grote gezinnen en wie wint de tweede halve finale van Snackmasters?

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Durf te vragen’, 20u40 op Een

Siska Schoeters

Siska Schoeters gaat in ‘Durf te vragen’ op zoek naar de grappige, inhoudelijke en soms ongepaste vragen die gewone Vlamingen stiekem hebben over iets minder gewone Vlamingen. Vanavond is het de beurt aan gezinnen met vijf of meer kinderen. Een zeldzaamheid waarvan ook wij wel eens willen weten of al die koters dan gepland waren...

‘Snackmasters’, 20u40 op VTM

Altijd al eens willen weten hoe moeilijk het is om een snack na te maken? Dan is ‘Snackmasters’ op VTM helemaal jouw programma. In de aflevering van vorige week - ook wel gekend als de eerste halve finale - nam Loïc Van Impe het op tegen Lady Chef Anne-Sophie Breysem. Anne-Sophie won, en vanavond weten we ook wie haar tegenstander zal worden in de grote finale van volgende week: Piet Huysentruyt of Marcelo Ballardin. Beide heren mogen straks proberen om zo goed mogelijk een Napoleonbolletje na te maken.

‘#hetisingewikkeld’, 21u35 op Vier

Toegegeven: we hebben even moeten wachten op het tweede seizoen van ‘#hetisingewikkeld’, de tragikomische reeks over een koppel (uitstekend neergezet door An Miller en Ben Segers) dat uit elkaar gaat maar onder hetzelfde dak blijft wonen. Niet omdat de eerste reeks zo lamentabel was, maar wel omdat er voor dit vervolg zélf een scenario moest bedacht worden. Ah ja, want de eerste reeks was een (geslaagde) remake van een Duitse reeks. Regisseuse Lenny Van Wesemael en haar scenarist wisten gelukkig een tof vervolg in elkaar te boksen. Vanavond is te zien hoe de kinderen van Lien en Peter toch graag samen Pasen willen vieren als gezin. Ingewikkeld? Zijt maar zeker!

‘Out of her mind’, 23u00 op BBC 2

Kan al het bovenstaande je gestolen worden? Dan heeft de Britse zender BBC 2 misschien wel iets voor jou in de aanbieding. Zij brengen namelijk de zesdelige, komische reeks ‘Out of her mind’ in stelling. Daarin draait alles rond Sara (Sara Pascoe). Wanneer haar zus onverwacht komt vertellen dat ze zwanger is, wil Sara namelijk koste wat het kost bewijzen dat liefde wetenschappelijk gezien niet bestaat...