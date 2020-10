TV TIPS. Lachen, gieren én brullen vanop gepaste afstand en wat doet Loïc Van Impe in de eerste halve finale van Snackmasters?

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Durf te vragen’, 20u40 op Een

Volledig scherm Siska Schoeters © Jan De Meuleneir/Photo News

Siska Schoeters gaat in ‘Durf te vragen’ op zoek naar de grappige, inhoudelijke en soms ongepaste vragen die gewone Vlamingen stiekem hebben over iets minder gewone Vlamingen. Vanavond is het een iets andere aflevering, want ze staat in het teken van ‘Kom Op Tegen Kanker’. Siska trekt darom naar de ziekenhuiskamer van de 17-jarige Ona, waar ze een openhartig gesprek met haar aanknoopt.

‘Team Scheire’, 21u20 op Canvas

Volledig scherm Lieven Scheire © rv

He’s back! Na het succes van het eerste seizoen van ‘Team Scheire’, mag Lieven - jawel - Scheire opnieuw aan de bak. Dat doet hij nog steeds in het gezelschap van een team vol wetenschappers, ingenieurs en programmeurs. Ook dit seizoen proberen Lieven en z’n bollebozen het leven van mensen met een beperking te vergemakkelijken. In deze eerste aflevering komt Kenny aan de beurt. Hij is een grote fan van graffiti, maar door z’n beperking kan hij zelf geen street art maken. Of toch, na de hulp van ‘Team Scheire’?

‘Snackmasters’, 20u40 op VTM

Altijd al eens willen weten hoe moeilijk het is om een snack na te maken? Dan is ‘Snackmasters’ op VTM helemaal jouw programma. In de aflevering van vorige week nam Sofie Dumont het op tegen Wout Bru en moesten beide chefs zo goed mogelijk de smaak van Pringles-chips benaderen. Omdat Sofie zich ziek voelde na de wedstrijd, neemt Piet Huysentruyt haar plaats in tijdens de halve finale. Voor zijn duel is het nog een weekje wachten, want vanavond is het eerst de beurt aan Loïc Van Impe en Anne-Sophie Breysem. Zij strijden voor de beste replica van de populaire Manon-praline van Leonidas, de eerste witte praline ter wereld.

‘De anderhalve meter show’, 20u35 op Vier

Volledig scherm De anderhalve meter show © SBS

Helemaal nieuw en vooral helemaal coronaproof is ‘De anderhalve meter show’. Een sketch-programma waarbij de social distancing – zoals ‘het nieuwe normaal’ ons voorschrijft - ten allen tijde moet gerespecteerd worden. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Awel, wij dus ook!