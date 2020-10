TV TIPS. Een spannende thrillerserie én een nieuw mysterie wordt onthuld in ‘The Masked Singer’

‘Greyzone’, 23u15 op Canvas

Zin in een spannende thrillerserie? Look no further, want Canvas start vanavond met (de weliswaar herhaling van) het ontzettend spannende ‘Greyzone’. Daarin moeten de Zweedse en Deense veiligheidsdiensten de krachten bundelen om een terroristische aanslag te voorkomen.