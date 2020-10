TV TIPS. Drama’s in de keuken en mag Ella Leyers volgende week verder quizzen?

‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’, 20u40 op VTM

‘De slimste mens ter wereld’, 21u35 op Vier

We hebben er even op moeten wachten, maar sinds maandag is het achttiende (!!!) seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’ eindelijk van start gegaan. Daarbij werd de voorbije dagen vooral duidelijk dat actrice Ella Leyers niet van plan is om zomaar naar huis te gaan. Zij speelt vanavond haar vierde aflevering. Dat doet ze aan de zijde van sportman Hans Vanaken en nieuwkomer Frank ‘Ferry Bouman uit Undercover’ Lammens. Benieuwd of een van beide heren een rem kan zetten op Ella...

‘Beste zangers’, 20u35 op NPO 1

‘The Trump Show’, 22u00 op BBC 2

You love him or you hate him, maar het valt niet te ontkennen dat de Amerikaanse president Donald Trump de gemoederen stevig beroert. In deze driedelige docureeks - waarvan je de eerste aflevering vanavond te zien krijgt - wordt de woelige eerste ambtstermijn van zijne oranje hoogheid geanalyseerd.