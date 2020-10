TV TIPS. De terugkeer van de mankini en wie moet na Zeemeermin het strijdtoneel verlaten?

TV Zeger uit ‘Kamp Waes’ stottert al hele leven lang: “Ik dacht écht dat ik de enige was”

22 oktober Donderdag 22 oktober is Wereldstotterdag. Vooral voor jongeren die stotteren is bewustzijn rond het thema nog altijd broodnodig. Zeger Van Noten is na zijn deelname aan ‘Kamp Waes’ uitgegroeid tot een rolmodel. En dat terwijl hij lange tijd dacht dat hij de enige op de wereldbol was die stotterde. “Ik had nog nooit iemand ontmoet, en de meeste steken het ook weg”, vertelde Zeger.