TV TIPS. De terugkeer van Belpop en kan Ella Leyers ook vandaag bewijzen dat ze slim genoeg is?

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Zelfde deur, 20 jaar later’, 20u40 op Een

Volledig scherm Zelfde deur, 20 jaar later - Martin Heylen © VRT

We zouden hier hele epistels kunnen schrijven over de inhoud van ‘Zelfde deur, 20 jaar later’, maar in dit geval dekt de titel de lading volledig. Soms kan het ook gewoon gemakkelijk zijn, toch?

‘Belpop’, 21u20 op Canvas

Volledig scherm Belpop - Selah Sue © © VRT

Ja, wij kunnen heel erg genieten van ‘Belpop’, waarin iconen uit de Vlaamse muziekgeschiedenis in de spotlights worden gezet. Vanavond gaat het tiende seizoen van start en is het de beurt aan Selah Sue, de Leuvense met een haartooi waar indertijd menig vogelnest jaloers op was.

‘Boer zkt vrouw: Home sweet Home’, 20u40 op VTM

De boeren - en boerin - hebben het steeds gezelliger met de overgebleven singles die ze selecteerden. Maar wie slaagt er in om echt een vonk te creëren? Je ontdekt het vanaf 20u40 op VTM!

‘De slimste mens ter wereld’, 21u35 op Vier

Volledig scherm De Slimste Mens ter Wereld - Erik Van Looy © SBS

Een nieuwe week, een nieuw rondje ‘De slimste mens ter wereld’. Ella Leyers zit vanavond aan haar vijfde deelname en hoopt uiteraard dat daar een zesde passage op mag volgen. Al is de concurrentie niet min: voetballer Hans en nieuwkomer Celine ‘Miss België’ Van Ouytsel proberen immers om ook hun plekje in de volgende ronde te verzekeren.

‘Jonge wolven’, 20u45 op VTM 2

De titel doet misschien anders vermoeden, maar dit programma gaat niet over diertjes. Nee, de jonge wolven in kwestie zijn stuk voor stuk jonge zakenmensen die alles op alles zetten om hun dromen en ambities waar te maken. Onder andere BV-ontwerpster Cilem Tunc - die ronkende namen zoals Anouk Matton, Julie Vermeire en mevrouw Louis Talpe tot haar klantenbestand mag rekenen - is te zien in het programma. In het bovenstaande filmpje is te zien hoe Cilem naar Turkije trekt, om daar de eerste samples van haar nieuwe collectie te gaan keuren.