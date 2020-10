TV TIPS. De Nederlandse remake van Kamp Waes en een enge clown op Halloween

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Alleen Elvis blijft bestaan’, 22u05 op Canvas

Volledig scherm Eva Van Braeckel © Wannes Nimmegeers

Ze mag zich een van de strafste longartsen van ons land noemen, die Eva Van Braeckel. Niet meer dan logisch dus dat Thomas Vanderveken aan deze straffe madam - die eerder ook al in ‘Topdokters’ te zien was - vroeg om het tiende seizoen van ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ mee kleur te geven. Dat verloopt nog steeds volgens de geijkte formule: er ontstaat een gesprek aan de hand van een aantal beeldfragmenten die door de gast (in dit geval Van Braeckel dus) gekozen worden.

‘Rogue One: A Star Wars Story’, 20u30 op VTM

Eerlijk? Wij hebben nog nooit een ‘Star Wars’-film gezien. Maar gelukkig hebben we vrienden die wél fan zijn, en zij verzekeren ons dat ‘Rogue One: A Star Wars Story’ heel erg de moeite is. Alleen al omdat Felicity Jones in de huid kruipt van Jyn Erso, een nieuw en boeiend personage. May the force be with you!

‘It’, 20u25 op Vier

Geen film zo eng om Halloween mee te vieren als ‘It’, moeten ze bij Vier gedacht hebben. We kunnen hen geen ongelijk geen, want acteur Bill Skarsgård zet de moordzuchtige clown Pennywise wel heel geloofwaardig neer. En dan gaan we nu eerst even checken of al onze ramen en deuren wel helemaal toe zijn hé!

‘Kingsman: the secret service’, 20u25 op VTM 2

In deze Britse actiekomedie volgen we het wel en wee van Eggsy (Taron Egerton), die z’n dagen vult met in de pub zitten. Tot geheim agent Harry Hart (Colin Firth) Eggsy onder z’n hoede neemt. Dat dit niet van een leien dakje loopt, kon u waarschijnlijk zelf ook al voorspellen...

‘Kamp van Koningsbrugge’, 20u30 op NPO 1

Volledig scherm Kamp van Koningsbrugge - Jeroen van Koningsbrugge © AVROTROS

De Nederlandse versie van ‘Kamp Waes’. Vijftien gewone stervelingen doorlopen de trainingen van de special forces, ‘De Slimste Mens’-gezicht Jeroen van Koningsbrugge presenteert de boel. Zeg nu nog eens dat wij altijd heel der epistels neerpennen...