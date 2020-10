TV TIPS. De echte job zit erop en hoera, 'Bake Off Vlaanderen’ is terug!

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Andermans zaken’, 20.40 uur op Eén

Kamal Kharmach

‘Voor elk probleem een oplossing’, zo luidt een oude volkswijsheid. Maar ‘t is ook een prima uitgangspunt voor een programma, zo blijkt. In ‘Andermans zaken’ gaat komiek - en zakenman - Kamal Kharmach zes weken langs bij ondernemers die met een probleem worstelen. Vanavond is restaurant Sarriette aan de beurt. Kamal wil uitbaters Bina en Pieter helpen om hun administratie op orde te krijgen en spoken uit het verleden te verslaan.

‘State of the Union’, 22.20 uur op Canvas

Chris O'Dowd als Tom, Rosamund Pike als Louise in 'State of the Union'.

Een komedie over een koppel met huwelijksproblemen? Klinkt nogal basic als uitgangspunt, maar geloof ons: dit is echt een reeks waarbij je regelmatig zal lachen om de vele herkenbare situaties. En het is ook gewoon leuk om een rasactrice zoals Rosamund Pike - die uit ‘Gone Girl’, jawel - zich eens uit te zien leven als Louise, een vrouw die haar huwelijk wil redden door in relatietherapie te gaan.

‘Een echte job’, 20.40 uur op VTM

De VTM-gezichten hebben hun drie weken op de verschillende afdelingen van het UZ Gent erop zitten. Tijd om terug te blikken op de intensieve momenten die ze meemaakten dus!

‘Bake Off Vlaanderen’, 20.35 uur op VIER

Omdat wij tegenwoordig op de lijn letten - de coronakilo’s, weet u wel - en dus zelf geen koekjes, taartjes en soezen naar binnen smikkelen, kunnen we culinaire programma’s des te harder appreciëren (wegens: andere mensen moeten eten, en wij niet). Gelukkig hadden ze daar bij VIER wel oren naar, want vanavond gaat het vierde seizoen van ‘Bake Off Vlaanderen’ van start.

‘Mean Girls’, 20.40 uur op VTM 3

In feite hoeven we deze klassieker niet meer voor te stellen, maar omdat we toffer zijn dan je zou verwachten, doen we het toch. De film draait rond Cady Heron (Lindsay Lohan), die als 15-jarige voor het eerst op de middelbare school terechtkomt. Cady raakt bevriend met de populaire Plastics, maar dat loopt niet geheel volgens plan wanneer er een mooie jongen in het spel komt...