TV TIPS. De beste momenten van Saartje en een laatste keer verwondering troef bij Vanity Plates

‘Op de man af’, 20u40 op Een

Volledig scherm Op de man af - Saartje Vandendriessche © VRT

Een nieuwe week, een nieuwe aartsmoeilijke uitdaging voor ‘Saartje Vandendriessche’ in ‘Op de man af’. WRONG! TOCH NIET! Dit is namelijk een compilatie van de beste momenten van het voorbije seizoen. Een reeks waarin Saartje zich tot overwinnaar mocht kronen, want ze won vier van de zeven uitdagingen. Go girl!

‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’, 20u40 op VTM

Ze moesten noodgedwongen pauzeren door het coronavirus, maar sinds een tijdje gaat de strijd in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ onverbiddelijk verder. De overgebleven duo’s zetten alles op alles om met de eindprijs - een cheque van 50.000 euro - naar huis te gaan. Hoe zou je zelf zijn?

‘Justice For All’, 20u35 op Vier

Omdat justitie het nu eenmaal goed doet op tv - denk maar naar reeksen als ‘De rechtbank’, ‘Ooit vrij’, ‘Strafpleiters’, ‘Misdaaddokters’ of ‘wetsdokters’ - kon een reeks over succesvolle advocaten niet uitblijven. In de nieuwe Vier-reeks ‘Justice For All’ loopt reportagemaker Peter ‘The Sky is the Limit’ Boeckx met enkele van hen mee. KANNEM!

‘Vanity Plates’, 20u45 op VTM 2

Eerlijk is eerlijk: wij hebben de voorbije weken al enkele keren serieus grote ogen getrokken toen sommige nummerplaten aan bod kwamen in ‘Vanity Plates’. Vanavond mogen we ons nog een laatste keer vergapen aan enkele van de bijna veertigduizend Belgen die met zo’n gepersonaliseerde nummerplaat rondtuffen.

‘Een programma over de jaren negentig - Eurodance’, 21u40 op NPO 3

Volledig scherm Een programma over de jaren negentig - Henny Huisman © VPRO

Nu we dankzij het coronavirus nog steeds onze dansbeentjes niet mogen strekken, zit er niets anders op dan vanuit onze luie zetel van muziek te genieten. Vanavond kunnen we dankzij de Nederlandse zender NPO 3 zelfs iets meer doen dan dat, want we kunnen iets bijleren over de ontstaansgeschiedenis van het genre Eurodance. Presentatrice Marijn Frank en haar kompaan Henny Huisman geven tekst en uitleg.