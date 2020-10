TV TIPS. Baby Yoda strikes again en wie moet na Aap het strijdtoneel verlaten?

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Mandalorian S2', vanaf vandaag op Disney+

Daar is baby Yoda weer, want de populaire ‘Star Wars’-serie - het eerste seizoen was goed voor 15 Emmy-nominaties - is terug op Disney+ met een tweede reeks. Het tweede seizoen van deze immens populaire space western belooft opnieuw erg spannend te worden. Woohoo!

‘Suburra S3', vanaf vandaag op Netflix

In 2013 schreven een Italiaanse rechter en een journalist samen een boek over de relaties tussen Romeinse politici, bedrijven en de georganiseerde misdaad. Vier jaar later vormde dat boek de basis voor ‘Suburra’, de eerste originele Netflix-serie in het Italiaans. De reeks zelf gaat over drie jongemannen die opgroeien te midden van een conflict tussen de Siciliaanse maffia, de overheid en (jawel) het Vaticaan. In het derde - en laatste - seizoen zijn er weliswaar maar twee protagonisten over, nadat de derde zelfmoord pleegde. Al is dat uiteraard geen reden om het bloedvergieten te stoppen in de straten van Rome...

‘The Masked Singer’, 20u40 op VTM

‘The Masked Singer’ blijft scoren bij de kijkers. Zij mochten vorige week vanuit hun luie zetel mee raden en ontdekken dat de zesde afvaller - Aap voor de vrienden - niemand minder dan actrice en presentatrice Ruth Beeckmans bleek te zijn. Benieuwd wie vanavond het strijdtoneel moet verlaten? Wij alvast wel!

‘Interstellar’, 20u40 op Vier

Fans van het betere ‘sciencefiction’-werk kunnen vanavond afstemmen op Vier, want zij zenden ‘Interstellar’ uit. Daarin kruipt Matthew McConaughey in de huid van Cooper, een ex-astronaut. Hij krijgt de opdracht om samen met enkele anderen een planeet te zoeken waar de mens kan leven, want de aarde is na een grote milieuramp helaas onbewoonbaar geworden. Met andere woorden: dé ideale film voor diegenen die dromen van een wereld zonder corona!

‘Get out’, 22u30 op VTM 3

Geen zin in Baby Yoda, zingende BV’s of sci-fi? Dan kan je gelukkig ook op VTM 3 terecht, want daar zijn ze vastbesloten om de kijker de stuipen op het lijf te jagen. Dat doen ze dankzij ‘Get out’, de Oscarwinnende horrorprent van regisseur Jordan Peele. Het verhaal klinkt nochtans bedrieglijk simpel. Chris, een Afro-Amerikaanse jongen, reist met zijn blanke vriendin Rose naar het Zuiden van Amerika om haar ouders te ontmoeten. Maar we snappen het enge element wel hoor. Schoonouders: ook voor ons een gegeven waarbij de haren spontaan ten berge rijzen.