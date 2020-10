TV TIPS. Alweer een moeilijke uitdaging voor Saartje en is Ella Leyers echt onoverwinnelijk?

‘Op de man af’, 20u40 op Een

‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’, 20u40 op VTM

‘De slimste mens ter wereld’, 21u40 op Vier

‘De slimste mens ter wereld’ draait ondertussen op volle toeren, en ondertussen is ook meer dan duidelijk dat actrice Ella Leyers niet van plan is om zomaar naar huis te gaan. Zij speelt vanavond haar achtste aflevering. Dat doet ze aan de zijde van journalist Riadh Bahri en nieuwkomer Kim Meylemans, een straffe sportvrouw. Benieuwd of een van beiden een rem kan zetten op Ella...

‘Bij ons op het kamp’, 20u35 op Vijf

In het nieuwe Nederlandse realityprogramma ‘Bij ons op het kamp’ krijgen we acht weken lang een inkijkje in de bijzondere gemeenschap der woonwagenbewoners. In deze zesde aflevering ontdekken we hoe fier Piet exact is op z’n muziek en z’n afkomst. Al hadden we dat laatste ook al wel een beetje kunnen afleiden uit bovenstaand filmpje...