TV TIPS. Alweer een boeiende gast in ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ en hoera, de blote bast van Simon Baker!

TV ‘Dexter’ is terug om ‘barslecht einde’ ongedaan te maken: ook deze se­rie-finales werden de grond in geboord

15 oktober ‘Dexter’ is terug van weggeweest. De Amerikaanse zender Showtime gaat een miniserie maken van 10 afleveringen, waarin het verhaal uit de populaire show verdergaat. Geen wonder, wat het einde van de reeks werd destijds bijzonder slecht ontvangen. Daarin is ‘Dexter’ echter niet alleen. Het is eerder de regel dan de uitzondering dat het slot van geliefde shows in het water valt. Ook deze serie-finales werden niet gesmaakt door kijkers.