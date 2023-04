TV-studio's in Boortmeerbeek halen productie 'Thuis' niet binnen en sluiten in 2026 de deuren

BV Wim Lybaert heeft ook échte vijanden: “Wie mij blijft koeioneren, komt op mijn zwarte lijst”

“Bekend worden was nooit mijn ambitie”. Toch groeide Wim Lybaert (54) uit tot één van de favoriete schermgezichten in Vlaanderen, in wie veel mensen een biechtvader zien. Voor ‘Dag Allemaal’ laat hij uitzonderlijk zelf in zíjn ziel kijken. Onder meer over samenwerken met zijn partner Katrien, de moeilijke scheiding van zijn ouders en de karakter-uitersten die hij van hen geërfd heeft: “Goed sparen en geld laten rollen, het zit alle twee in mij.”