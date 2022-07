Tv-reeks ‘Assisen’ zoekt figuranten: beleef een onvergetelijke balletavond

Het verhaal van de reeks gaat over een prestigieus dansgezelschap en hun choreograaf. Als die laatste op een mysterieuze wijze dood wordt teruggevonden dreigen goed bewaarde geheimen boven water te komen. De spanningen kennen een hoogtepunt op de première van een dansvoorstelling. En bij die première hoort uiteraard een rijkgevuld publiek. Daarvoor is de productie van Play4 nog op zoek naar mensen die in de zaal willen figureren. De opnames vinden plaats op donderdag 4 augustus in de Bourla Schouwburg in Antwerpen. Als je zin hebt in een leuke avond ballet, schrijf je dan in via deze link. Vergeet vooral de dresscode niet: galastijl.