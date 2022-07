Tv-paradijzen om voor thuis te blijven: van hallucineren met Nicole Kidman in een luxe spa tot klagen aan de receptie met Jennifer Coolidge

TVZit ver reizen er niet meteen in deze zomer? Zijn die palmbomen van uw screensaver niet langer genoeg om uw wanderlust te stillen? Dan hebben wij enkele titels in de aanbieding waarin het paradijs net genoeg tot leven komt… om er ver van weg te willen blijven. Van Nicole Kidman die hallucinerende middelen in uw ochtendsmoothie draait in ‘Nine Perfect Strangers’ op Prime Video tot een hotelmanager die in uw koffer kakt in ‘The White Lotus’ op Streamz . Dit zijn de paradijselijkste antibestemmingen voor iedereen die van z’n reisbug af wil.

‘The White Lotus’ (Streamz)

Hawaï, amaï! Paradijselijker als dit, komen ze niet. Beeld u in: u komt vers van het tarmac en een betoverende boottocht later arriveert u op een eiland met hagelwitte stranden, wordt u met open armen en welriekende bloemenkransen ontvangen om vervolgens een week in opperste ontspanning door te brengen. Het is te zeggen: de hotelmanager is een herstellende drugsverslaafde die één nepglimlach verwijderd is van een zenuwinzinking, één van de gasten (Jennifer Coolidge) is hier om de assen van haar recent overleden moeder te dumpen en heeft vreselijk veel nood aan een massage en bij het pasgetrouwde koppel dat u aan het zwembad ontmoet, zit er al een dik haar in de boter. De spanningen lopen op tot ze de spui- en andere lichaamsgaten uitlopen. Deze HBO-reeks zou oorspronkelijk bij één seizoen blijven, maar werd intussen verlengd voor een tweede seizoen met Sicilië als decor.

‘Nine Perfect Strangers’ (Prime Video)

In de trant van ’The White Lotus’, maar met nog meer rare bochten en kronkels, vertelt ’Nine Perfect Strangers’ het verhaal van -u raadt het nooit!- negen wildvreemden die elkaar leren kennen in een poepchic wellnesscenter ergens in the middle of nowhere. Ze zijn er allemaal voor één ding: om innerlijke rust te vinden. Denk aan ‘Liefde voor Muziek’, maar dan zonder muziek en met veel meer frustraties, want het duurt niet lang alvorens de kleurrijke gasten zich tegen elkaar en zichzelf keren met dank aan de hallucinerende middelen die ze bij het ontbijt opgesolferd krijgen. Nicole Kidman kruipt in de huid van louche spa-goeroe met een zwaar Russisch accent. Al kon ze met die lange blonde elfenharen zo meespelen in de prequel van ’The Lord of The Rings’, weldra eveneens te zien op Prime.

‘Twee Zomers’ (VRT NU)

Dan zit u op een paradijselijke bestemming en bent u omgeven door een bende ratten. In deze reeks van Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda brengt een groepje vrienden een vakantie door vol weelde en wijn op een eiland voor de Franse Azurenkust, maar er is een verrader onder hen. Want iemand perst een lid van de groep af met een video die dertig jaar geleden werd opgenomen. Daarop is te zien hoe -tijdens een eerdere reis in hetzelfde gezelschap- één van de vriendinnen van de groep bewusteloos in een groepsverkrachting terechtkwam. De spanning bouwt zich op wanneer één van de vrienden de video krijgt toegestuurd met daarbij de eis om 100 Bitcoin over te maken of de video gaat viraal. Wanneer hij de betrokken mannen inlicht, breekt er paniek uit. En dan zit u daar middenin de Middellandse Zee met uw zogezegde vrienden en zakt uw hele leven voor uw ogen ineen, als een brandend schip dat langzaam naar de bodem van de oceaan zinkt.

‘The Beach’ (Disney+)

De klassieker bij uitstek als het gaat over paradijselijke bestemmingen die zich tegen u keren. Deze film van Danny Boyle uit 2000 naar het gelijknamige boek van Alex Garland, vertelt het verhaal van rugzaktoerist Richard (Leonardo DiCaprio) die tijdens een vakantie in Thailand een kaart met instructies naar een nabijgelegen aards paradijs bemachtigt. Eenmaal aangekomen worden hij en z’n twee Franse reisgezellen verwelkomd door zwaarbewapende mannen die een groteske wietplantage bewaken en er niet voor terugdeinzen om domme toeristen aan flarden te schieten. Een ander deel van het eiland is gelukkig in handen van een veel minder vijandige commune, maar een driehoeksverhouding, een haaienaanval en andere strubbelingen verstoren onherstelbaar de balans op het eiland. Hoewel dit een cultfilm is, scoorde DiCaprio -die na ’Titanic’ een superster werd- een Razzie voor Slechtste Acteur, waarna hij de jaren daarop intensief z’n naam moest zuiveren met Spielberg- en Scorsesefilms.

‘Welcome to Eden’ (Netflix)

Vergeet De Schorre in Boom, wie echt z’n ballen eraf wil trippen gaat naar Eden om een ‘fiesta tropical’ te bouwen. Deze Spaanse Netflix-serie vertelt het verhaal van een handvol bloedmooie mensen die door een nieuw drankmerk worden uitgenodigd voor een exclusief, geheim festival op een mysterieus, onbewoond eiland. Op zoek naar het feestje van hun jonge leven, worden de gasten echter geconfronteerd met de geheimen en leugens van een verborgen en gevaarlijke gemeenschap. Cultachtige toestanden op een afgelegen, dystopische locatie en een visueel wrede verkenning van het thrillergenre met twists en cliffhangers die fans nu al reikhalzend doen uitkijken naar een tweede seizoen. Reistip: blijf voor al het natuurschoon, niet voor een geweldig goed uitgewerkt plot.

‘Ex on the Beach’ (Streamz)

Over louche uitnodigingen naar het paradijs gesproken: krijgt u de kans om eens goed op de kosten van een televisiemaatschappij uw lever te marineren, dan verandert die hemel op aarde al snel in de hel wanneer plots uw ex uit de branding komt opgestaan. In dit realityprogramma gaan een hoop singles op zoek naar de liefde -of een afgeleide daarvan- maar die zoektocht naar romantiek wordt aanzienlijk verstoord wanneer spoken uit het verleden in levenden lijve opdoemen. De reeks is niet vies van een beetje scripting hier en daar en voor rondborstige dames en gespierde kerels is een opgemerkte passage in dit programma vaak de kortste weg naar de roem. Zij zijn meestal de figuren die nadien een celebrity-editie van ‘Big Brother’ opvullen of een lang en lucratief bestaan kunnen leiden met het online aanprijzen van tand- en ander lichaamsbleekmiddel.

