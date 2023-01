Tv-maker Cheeru Mampaey zoekt nieuw internetfenomeen: “Mijn thema’s zijn spraakmakend. Maar ik verplicht niemand om te kijken”

TVEen nieuw soort talentenjacht is geboren. In de docureeks ‘Ik Ga Viraal’ gaat Cheeru Mampaey (40) straks niet op zoek naar een zanger of tv-persoonlijkheid, maar naar een influencer die het internet, en dan liefst wereldwijd, kan veroveren. “Dat hoeft niet de knapste verschijning te zijn”, zegt de omstreden tv-maker in Dag Allemaal. Een gesprek over de opzet van de nieuwe reeks, de mindere kanten van het influencerswereldje en de kritiek die ze kreeg op vorige documentaires. “Ik maak human interest. Mensen opvoeden is mijn taak niet.”