Tv-kijkend Vlaanderen steunt Ben Crabbé: “‘Blokken’ is een klassieker, laat hem met rust”

TV Na succes van ‘Running Up That Hill’: Netflix werkt aan ‘Stranger Things’-musical

Het nummer ‘Running Up That Hill' van Kate Bush (63) zorgt niet enkel voor een shift in de hitlijsten, het zet ook Netflix aan het denken. Het streamingsplatform raakt geïnspireerd door het muzikale succes in ‘Stranger Things’. Want binnenkort kan je misschien de taferelen van de populaire reeks live bekijken in musicalvorm.

11:00