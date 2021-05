Tv-chef Loïc Van Impe weet wat z’n sterke kanten zijn: “Een eigen restaurant, maar voor een ster heb ik niet het talent”

Loïc Van Impe is terug van niet lang weggeweest bij VTM. In juni vorig jaar werd nog beslist dat er geen vervolg zou komen op de twee seizoenen van zijn dagelijkse kookshow ‘Loïc: Zot van Koken’, maar intussen is hij elke zondag te zien met een format dat hij zelf heeft bedacht: ‘Loïc: Tussen 2 Vuren’. “Vorige zomer verscheen in de media dat ik werd afgedankt bij VTM, maar dat klopte dus niet. Toen ‘Loïc: Zot van Koken’ werd stopgezet, liepen de gesprekken over dit nieuwe programma zelfs al”, vertelt Loïc. “Alleen kon en mocht ik er toen niets over zeggen. Maar ik wist dat mijn verhaal bij VTM nog niet afgelopen was. Er is een goede verstandhouding.” En eentje van niveau, zo blijkt: in zijn nieuwe programma neemt Loïc het elke week op tegen een sterren- of topchef. Allebei moeten ze in dertig minuten hun versie maken van het lievelingsgerecht van een BV. Hij/zij bepaalt nadien welk gerecht het lekkerst is klaargemaakt en wie dus de battle wint.