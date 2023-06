“Tv-bazen wilden me grotere borsten geven”: Debra Messing weigerde ‘kipfilets’ te dragen in ‘Will & Grace’

Debra Messing speelde elf seizoenen lang Grace Adler in de populaire Amerikaanse sitcom ‘Will & Grace’. Nu onthult ze dat de makers haar ‘borstvulling’ voorstelden om haar borsten groter te laten lijken. “Bij het allereerste pasmoment hadden ze ‘kipfilets’ mee om mijn borsten groter te maken”, vertelde Messing aan het publiek van een panelgesprek in het Paley Center for Media in New York. “Ik was gewoon geen fan van het hele idee ervan. Ik had zoiets van: ‘Weet je wat? Dat heb ik niet nodig’.”

Op een bepaald moment besloot ze te stoppen met ze te dragen. “Ik zei: ‘Ik wil deze niet dragen. Ik hou eigenlijk van het idee dat ze een volledig plat bovenlijf heeft. Ik denk dat daar humor in zit.’ We hebben drie afleveringen opgenomen en toen werd ik naar het kantoor van mijn uitvoerend producent geroepen. De NBC-baas had gezegd: ‘Wat is er met haar borsten gebeurd?’ De reeks ging over homoseksuele mannen en ik moest de vrouw zijn.” Uiteindelijk legden de bazen zich erbij neer en de ‘Will & Grace’-schrijvers maakten in de reeks vaak grappen over Messings platte bovenlijf.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Debbie Reynolds en Debra Messing in 'Will & Grace'. © /

Het was niet de eerste keer dat Messing geconfronteerd werd met de vraag om ‘kipfilets’ te dragen. In een gesprek in 2018 met Sharon Stone voor Variety’s ‘Actors on Actors’-serie, zei Messing dat ze in het begin van haar carrière een andere netwerkmanager eiste dat ze kipfilets droeg op haar eerste sitcom. “Ik was in shock. Ik was nieuw in de branche en dacht gewoon dat ik geen ‘nee’ kon zeggen.”

‘Will & Grace’ liep aanvankelijk acht seizoenen - van 1998 tot 2006 - en keerde daarna terug voor nog eens drie seizoenen in 2017.

