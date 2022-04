Tussen Madieke en bachelor Fabrizio werd het niets, maar: “Week later sprak ik af met Margaux”

Herbekijk ook: “Geen spijt van seks met Fabrizio”

Fabrizio leek het helemaal te zien zitten bij de finale: “Ik krijg maar geen genoeg van je. Ik ben benieuwd naar wat het leven nog allemaal in petto heeft voor ons”, zei hij tegen Madieke. Niet veel, zo bleek, want intussen heeft Tzinaridis alweer de status van ‘bachelor’. “Na het programma waren we geen koppel, maar hebben we wel een tijd stiekem gedatet”, vertelt Madieke ons. “Omdat hij het zo druk heeft, konden we elkaar echter niet vaak zien. Voor mij was dat een struikelblok, omdat je in een relatie toch tijd moet kunnen vinden voor elkaar. Tijdens ons derde afspraakje vertelde Fabrizio dat hij geen verliefdheid voelde. Dan stopt het natuurlijk.”

Al is Fabrizio ook niet bij de pakken blijven neerzitten. Na de laatste roos nam hij contact op met verliezer Margaux. “Een week nadat het uit was met Madieke, heb ik Margaux gezien”, klonk het in ‘De Bachelor - na de roos’, dat te bekijken is op Telenet. De twee belandden ook opnieuw in bed. “Het gevoel dat ik kreeg als ik bij hem bleef slapen, was het vertrouwde gevoel dat ik had in Griekenland”, vertelde Margaux. “Het gaf meteen een natuurlijk gevoel, alsof we dat altijd al hadden gedaan.” En dus lijkt het alsof ‘De Bachelor’ dan toch de liefde gevonden heeft, al willen ze er niet meteen een label op plakken. “Margaux is op korte tijd veel gaan betekenen”, vertelde Fabrizio. “Op dit moment is ze best wel waardevol in mijn leven. Maar ik voel geen druk. Er zijn geen verwachtingen, geen verplichtingen. We zien wel wat de toekomst brengt.”