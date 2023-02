‘Tulpen uit Antwerpen’ voorlopig niet in Nederland te zien: “Het was niet om aan te gluren”

BV Kat Kerkhofs over zware aardbeving in Turkije: “Ik ken iemand die uit zijn hotelraam is gesprongen”

In ‘Jan Jaap op zondag’ heeft Kat Kerkhofs (34), die sinds afgelopen zomer in Istanbul woont, zich uitgesproken over de aardbeving in Turkije. “Het was een vreselijke week. Het land is in diepe rouw.”