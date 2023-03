True crime-reeks probeert klaarheid te scheppen rond verdwijning van Elke Wevers

TV Jacques Vermeire heeft autopech (met hilarische taferelen als gevolg)

Hoewel er in Jacques Vermeire (71) ergens een garagist schuilt, kreeg ook hij te maken met een autopanne. Gelukkig was zijn zoon Maxime in de buurt als redder in nood. Hij duwde Jacques' auto, maar ook dat verliep niet per se op rolletjes zoals je kan zien in de video hierboven. “We trekken onze plan wel”, klinkt het bij een - lichtjes geïrriteerde - Jacques. Waarop hij de auto in gang probeert te duwen, met hilarische taferelen als gevolg.