Tristan uit ‘Boer zkt vrouw’ zit op een roze wolk: “Ik ben smoorverliefd”

‘Ik had het niet verwacht, maar plots was er die klik met één speciale man. Dus ja, ik kan met veel blijdschap melden dat ik een nieuwe vriend heb.’ Tristan vertelt het met een brede glimlach. ‘Ik ben smoorverliefd en we zijn al zes maanden gelukkig samen. Mijn vriend vindt het nog wat vroeg om in de picture te komen, maar binnenkort stel ik hem met veel plezier voor.’

Uitbarsting

Tristan zit nu op een roze wolk, maar dat was tijdens zijn deelname aan ‘Boer Zkt. Vrouw’ anders. Zelfs Dina Tersago moest het op ’n bepaald moment ontgelden. Toen Tristan afscheid moest nemen van Roy, die hij uitkoos om bij hem op de boerderij te verblijven, werd het hem even te veel. Hij wandelde weg en liet zijn tranen de vrije loop, waarop ook Roy in tranen uitbarstte. Toen Dina aan Roy vroeg waarom de keuze van Tristan zo hard bij hem binnenkwam, riep de boer kwaad: ‘Dina, stop ermee!’ Waarop hij zich afkeerde van de camera. ‘Wij hadden al eens afscheid genomen, maar toen moest de ploeg de scène nog eens filmen vanuit een andere hoek’, legt hij uit. ‘Ik begrijp dat we tv aan het maken waren, maar ze konden toch niet verwachten dat we ons emotionele afscheid nog eens dunnetjes zouden overdoen terwijl iedereen aan ’t janken was? Ik had net gevraagd om het kort te houden, want iedereen zat emotioneel aan de grond.’