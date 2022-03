Trieste primeur in ‘Andermans zaken’: Kamal Kharmach kan voor het eerst een zaak niet redden

Spaargeld

Het grootste probleem bleek de locatie te zijn. Fruithofje ML was gelegen op de Turnhoutsebaan, maar ondanks de vele huizen die in de buurt staan, was er een gebrek aan parking. Daarnaast passeren er weinig voetgangers en bleken er ook nog zeventien andere verkooppunten van groenten en fruit in de buurt te zijn. Als gevolg was de omzet niet wat het moest zijn. Meryam en Leyla haalden maandelijks 3.665 euro binnen. Hun maandelijkse kosten kwamen dan weer neer op 3.338. In totaal was er dus 327 euro over om van te leven. “Eigenlijk hadden we daar 1.800 voor nodig. Om dat gat te vullen, legde ik elke maand 1.500 euro spaargeld toe”, aldus Leyla.