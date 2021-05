Très chouette: seizoen twee van ‘Emily in Paris’ is in de maak

TVEmily gaat opnieuw op avontuur in Parijs in het tweede seizoen van de Netflix-serie ‘Emily in Paris’. De streamingdienst, die vorig jaar bekend maakte dat er een tweede seizoen kwam, liet maandagmiddag weten dat de opnames van start zijn gegaan.

In een tweet die de Netflix maandag de wereld in stuurde, laat het bedrijf weten dat het tweede seizoen van de serie in productie is. “Merci beaucoup aan de 58 miljoen fans die de avonturen van Emily volgen. Dankzij jullie is ‘Emily in Paris’ onze beste komische reeks van 2020. Jullie gaan zo blij zijn als jullie zien wat we nu aan het opnemen zijn”, schrijft Netflix bij een filmpje van de acteurs.

Na de release van het eerste seizoen, in oktober vorig jaar, regende het kritiek op de serie. Vooral de Franse Netflix-abonnees waren er niet over te spreken.”Deze reeks heeft letterlijk élk cliché over ons in beeld in beeld gebracht alsof het de harde waarheid was”, klonk het toen. “Baretten, stokbroden, kraampjes met rozen, croissants, de onbeleefde obers, kleine bakkerijen op elke hoek van de straat...”, somt iemand op. “Letterlijk niémand draagt die bizarre hoedjes. Dat Emily trouwens op wonderbaarlijke wijze een kamer kon strikken met een prachtig uitzicht op een parkje, suggereert dat ze ontzettend rijk is. Terwijl men in de serie verklaart dat ze net met een laag budget naar de stad is getrokken.”

Ook de manier waarop de Fransen in de serie overkomen, zorgt voor kritiek “Dat ze laten uitschijnen dat we altijd met een stokbrood onder onze arm lopen, is nog niet het ergste. In ‘Emily In Paris’ zijn alle Parijzenaren precies gemene, luie snobs met Birkin-tassen, die steevast uren te laat op hun werk komen en een sigaret opsteken zodra ze uit de fitness stappen. Oh ja, en de rest van hun tijd brengen ze door met het bedriegen van hun vrouw.”

Eerste seizoen

In ‘Emily in Paris’ gaat de Amerikaanse Emily voor een jaar, in opdracht van haar baas, in Parijs werken. Daar helpt ze een kleiner Frans marketingbedrijf dat recent door de Amerikaanse werkgever van Emily werd overgekocht. Hoewel de Amerikaanse geen woord Frans spreekt, besluit ze het avontuur toch aan te gaan.

De verhaallijnen van seizoen twee zijn momenteel nog niet bekend, maar Lily Collins (Emily), dochter van zanger Phil Collins, hintte al dat haar personage te maken krijgt met nieuwe relaties en werkgerelateerde uitdagingen. Een releasedatum voor het nieuwe seizoen is nog niet bekend.



