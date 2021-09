TV Hanne en Marthe over de eerste aflevering van ‘K2 zoekt K3': “Krijgen steeds meer te zeggen”

13 september Naast Martien Meiland waren ook Hanne en Marthe van K3 vanavond aanwezig in ‘De Cooke & Verhulst Show’. Zij begonnen afgelopen zaterdag aan de zoektocht naar een nieuw groepslid. “Hij of zij moet zijn of haar ego af en toe aan de kant kunnen zetten.”