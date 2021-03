Tranen en een enthousiaste polonaise: emoties à volonté voor Geike Arnaert in ‘Liefde voor Muziek’

In 2018 scoorde Geike haar andere monsterhit, ‘Zoutelande’, samen de Nederlandse band BLØF. Volgens de zangeres zit de sterkte van dit nummer vooral in het onopvallende begin, al ging polonaisekoning Willy Sommers maandagavond een heel andere kant uit: “Ik begin opvallend met alles erop en eraan! Qua ritme en tempo leunt het erg aan bij ‘Laat De Zon In Je Hart’”, vertelde hij. De andere artiesten dansten er alvast op los.

Cleymans & Van Geel kozen voor een nummer van Geike’s laatste album: ‘No Excuses’. “We zijn grote fan en ook inhoudelijk vinden we dit heel mooi”, vertelde het duo. Volgens Emma is dit alvast een ‘hitje’ in wording en ook nu verblufte Jonas de anderen met zijn hoge noten.

Geike werd kort na de opnames opnieuw de stem van Hooverphonic nadat ze in 2008 besliste om een carrière als solozangeres na te streven. Over dat belangrijke kantelmoment schreef Tourist LeMC deze week zijn nummer op de tonen van ‘Rope Dancer’, de eerste solo-single van de zangeres die na haar vertrek uitkwam. Johannes zocht de inspiratie voor zijn tekst in interviews van Geike: “Je vertelde hoe moeilijk de keuze was om uit Hooverphonic te stappen. De fans snapten het niet, maar jij had zoiets van: ik ga die sprong toch wagen. Ik zag je in gedachten koorddansen terwijl je die keuze maakte.” En voor het refrein had Tourist LeMC nog een speciale verrassing in petto...