Trailer van nieuwe Streamz-reeks ‘F*** you very, very much’ toont het ontspoorde leven van drie dertigers

De hoofdrollen in ‘F*** you very, very much’ zijn voor Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens. De reeks vertelt het verhaal van An (Frances Lefebure) die na één foute, uit de hand gelopen wilde nacht haar hele leven overhoop gooit. Ze ruilt haar job en zeven jaar relatie in voor een zorgeloos bestaan vol schaamteloze eerlijkheid, rekenend op de logeerbedden van haar twee beste vriendinnen: Flo en Violet. De schuchtere Flo (Evelien Bosmans), een briljante actrice voor de spiegel, maar helaas niet voor de camera, worstelt met een leeg bed en een kale bankrekening. Ondertussen tracht de kersvers verloofde Violet (Daphne Wellens) met veel flair een carrière, een affaire en een alcoholprobleem te combineren. Het leven van de drie dertigers ontspoort in een krankzinnig jaar vol vrolijke chaos. In de bijrollen zien we onder meer Jonas Geirnaert, Boris Van Severen, Jennifer Heylen en Gene Bervoets.