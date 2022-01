Trailer van Bill Cosby-docu belooft nieuwe onthullingen: “Veel mensen waren op de hoogte van z'n daden”

TVOp het Amerikaanse Sundance Film Festival gaat deze week een nieuwe docureeks in première over Bill Cosby (84). De eerste trailer toont hoe de serie de opmars, maar ook de ondergang van de acteur in beeld brengt. Cosby is al meermaals beschuldigd van seksueel misbruik. In 2018 werd hij hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar intussen is de acteur weer op vrije voeten.

“Gelieve in deze quote niet te knippen”, zegt Eden Tirl in de trailer van het vierdelige ‘We need to talk about Cosby’. Zij is één van de vrouwen die de acteur hebben aangeklaagd wegens seksueel misbruik. “Velen waren op de hoogte van z’n wandaden. Je kan niet doen wat hij deed zonder dat een heleboel mensen je ondersteunen.”

De docureeks belooft het complexe leven van Cosby op een genuanceerde en evenwichtige manier in beeld te brengen, met ook aandacht voor z'n bijdrage aan de zwarte cultuur. “Hij bracht iedereen aan het lachen. Je kan het niet hebben over het zwarte Amerika in de 20ste eeuw zonder hem te vernoemen”, klinkt het onder meer. Daarnaast komen ook vrouwen aan bod, die de acteur beschuldigen van misbruik: “We dachten dat we hem kenden, maar helaas was dat niet het geval.”

In 2018 werd Cosby veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. Het hooggerechtshof in Pennsylvania schrapte zijn veroordeling echter vorig jaar omdat het proces oneerlijk zou zijn geweest. Sindsdien is hij op vrije voeten. In totaal hebben meer dan 60 vrouwen de acteur beschuldigd van seksueel misbruik. Cosby heeft de feiten altijd ontkend.

Volledig scherm Bill Cosby. © REUTERS

