Trailer laatste seizoen ‘Keeping Up With The Kardashians’ belooft babydrama en scheiding Kim en Kanye

TVNog negen dagen wachten, en dan begint het laatste seizoen van de realityreeks ‘Keeping Up With The Kardashians’. De trailer, die pas gelost werd, belooft alvast heel wat goeds en - vooral - heel veel drama.

Dat de Kardashians nog genoeg hebben om een heel seizoen mee te vullen, is wel duidelijk. Onder meer de scheiding van Kim en Kanye West zou aan bod komen in het finale seizoen, iets waar de rapper naar verluidt niet érg blij mee is. In de trailer is dan ook te zien hoe een huilende Kim uitroept: “Ik voel me zo’n loser!”

Maar ook de andere familieleden blijven voor drama zorgen. Zo laat Kendall vallen dat ze heel erg graag een kindje wil (“En snel!”), en ook Khloe denkt na over een nieuwe baby. Uit de trailer blijkt bovendien dat zij en Tristan Thompson, de vader van haar dochtertje True, nadenken om een draagmoeder te gebruiken. “Je vertrouwt een draagmoeder je ongeboren kind toe, en dat is gewoon eng", horen we Khloe zeggen. En het lijkt erop dat we eindelijk te weten gaan komen hoe het nu eigenlijk zit tussen de twee, met dank aan Scott Disick, de ex van Kourtney. “Jullie praten over een tweede kindje samen, maar je wil niet zeggen dat jullie officieel een koppel zijn?", werpt hij op in een gesprek met de basketballer.

Scott zelf geeft dan weer toe dat hij erover nadenkt om een aanzoek te doen. Aan wie, dat wordt in het midden gelaten, al vraagt momager Kris wel aan Kourtney wat zij denkt over een mogelijk huwelijk met Scott. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Het laatste seizoen van ‘Keeping Up With The Kardashians' is vanaf 18 maart te bekijken.

LEES OOK: