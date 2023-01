Tovenaar, Kolonel Mops of Skiwi: dit zijn de eerste pakken van ‘The Masked Singer’ (en meteen ook de eerste tips)

In het derde seizoen van ‘The Masked Singer’ staat een hele resem nieuwe figuren te trappelen om de sterren van de hemel te zingen. Ze bekomen nog van een dikke vette party in hun Masked Singer mansion, maar vandaag treden de eerste 8 pakken uit het nieuwe seizoen alvast uit de schaduw. Leeuw, Tovenaar, Hippo, Raaf, Skiwi, Foxy Lady, Minotaurus en Kolonel Mops stellen zichzelf voor en onthullen zo de allereerste tips voor alle speurneuzen. Welke stars onthullen hun masker, maar houden hun eigen gezicht angstvallig verborgen voor de buitenwereld?

LEEUW

Volledig scherm Leeuw © VTM

Wanneer Leeuw de klapdeuren van zijn/haar saloon openzwaait, ben je zó in het Wilde Westen. Zijn/haar inner-cowboy komt te pas en te onpas naar boven, maar is overgoten met een heleboel ‘sassy’ trekjes. Leeuw houdt van The Village People en Freddie Mercury. ‘Appearance is everything’: hij/zij wil er altijd piekfijn uitzien. Maar in een stoffig saloon is dat een uitdaging. Leeuw heeft namelijk ook smetvrees.

“Surprise, hier is Leeuw! Maar jullie mogen Leeuwtje zeggen hoor! ROARRR! Hier staan mijn klapdeurtjes altijd open. Wel enkel betreden met propere poten! Want zo zijn wij! Mijn thuis is mijn saloon, waar iedereen me kent en ik altijd kan zijn wie ik ben. En deze koning der dieren houdt zijn paleis graag smetteloos schoon. I want to break free-eee! Ja, geef mij maar een kraaknet leeuwenhol! Spits jullie oren maar, want ik ben zò klaar om mijn tanden in dit avontuur te zetten. Alle 26! Yihaaa boys, lekker rodeo-en met de meeeeiden! Ik word al helemaal wild als ik denk aan de show! Nog even mijn manen goed leggen en dan ben ik helemaal ready freddy om jullie omver te brullen! ROAAAARRRRR!” Volledig scherm Leeuw © VTM

TOVENAAR

Volledig scherm Tovenaar © VTM

Tovenaar wil iedereen verbazen met magische toverkunsten. Af en toe mislukt er al eens een kunstje, maar dat is niet erg, want schoonheid zit voor hem/haar in de imperfectie. Tovenaar gaat positief door het leven, maar toch draagt hij/zij een zware last. Hij/zij is lang geleden vervloekt en sindsdien is Tovenaar op zoek naar een eigen gezicht en identiteit. Tovenaar zou zelfs zijn/haar eigen spiegelbeeld niet meer herkennen. Zijn/haar missie bij The Masked Singer? De eeuwenoude vloek verbreken en zichzelf terugvinden.

“Welkom in de wonderlijke wereld van Tovenaar. Hebben jullie even voor mij? Jullie hoeven me niet te vrezen. Zwarte tovenarij is niks voor mij. Elke dag probeer ik een positieve twist te geven. Ik leef alsof het mijn laatste dag is en haal alles uit het leven. Maar niet iedereen is zoals ik. Eén op een miljoen, dát is Tovenaar! Laat me jullie mijn verhaal vertellen… Door een eeuwenoude vloek is mijn eigen gezicht al heel lang zoek. Als jullie me helpen, keer op keer, o-verover ik mijn spiegelbeeld uiteindelijk weer!” Volledig scherm Tovenaar © VTM

HIPPO

Volledig scherm Hippo © VTM

Prima Ballerina Hippo maakt zich op voor de grootste performance van zijn/haar leven: optreden bij The Masked Singer. In de loge van de opera bereidt hij/zij zich voor om het beste van zichzelf te geven. Hippo danst iedereen naar huis. Hij/zij is erg zelfzeker en twijfelt geen minuut aan zichzelf, op de bühne leeft hij/zij helemaal op. Hippo heeft maar één doel: elke avond een staande ovatie krijgen! Hij/zij is verslaafd aan applaus.

“En één, twee pas de bourrée… Hoi hoi, ik ben Hippo. Het toonbeeld van elegantie en lichtvoetigheid. Een zeldzaam talent voor een nijlpaard, maar tutu, ik ben dan ook een hippo hors categorie. Al sinds ik een klein kalfje was, kon ik mijn creativiteit de vrije loop laten. Maar ik heb ook altijd geleerd om hard te werken. Alleen zo word je een prima ballerina, zoals ik. The Masked Singer is geen klassiek ballet, maar ik sta stevig genoeg op mijn poten voor een succesvolle grand jeté. Ik ben klaar voor alweer een gouden performance. Beentjes in de lucht en gaan!” Volledig scherm Hippo © VTM

RAAF

Volledig scherm Raaf © VTM

Raaf is koninklijk en royaal. Hij/zij houdt van etiquette en voornaam gedrag. Vanuit zijn/haar rijk kijkt Raaf toe op zijn/haar onderdanen. Raaf komt streng over maar is heel rechtvaardig. In zijn/haar mythische wereld staat Raaf aan het roer en niemand anders. Raaf wekt ontzag op, hij/zij lijkt altijd beheerst, maar kan toch verrassend uit de hoek komen. Zo is Raaf soms best onzeker en kan hij/zij aan zichzelf twijfelen. Maar Raaf doet er alles aan om dit voor de buitenwereld verborgen te houden.

“Beste burgers van mijn imperium, treed binnen in mijn nobele nest. Mijn volledige titel luidt: Raaf, Eerste van diens Naam, Vorst der Vogels en Hoofd van het Huis der Kraaien. Edoch, mijn meest loyale onderdanen noemen me simpelweg… Raaf. Met een miljoen ogen hou ik mijn koninkrijk goed in de gaten. Ik bevind mezelf bij tijden op eenzame hoogtes, Raven vliegen immers verder naar boven dan de meeste andere vogels. Soms zweef ik hoger dan de zon. Maar welke manoeuvres ik ook doe, mijn trouwste bondgenoten hou ik steeds dichtbij. Zelfs de meest loyale medestanders kunnen elkaar eens in de veren zitten, maar een rasechte raaf ontwaart vriend en vijand met gemak. Het ritme zat altijd al binnenin, dus in The Masked Singer hoop ik een hoogvlieger te zijn. Hallelujah!”

Volledig scherm Raaf © VTM

SKIWI

Volledig scherm Skiwi © VTM

Ich bin so schön, ich bin so doll, ich bin der Skiwi aus Tirol! Ambiance verzekerd met party animal Skiwi. Zijn/haar leefwereld is een ‘bierstube’ waar het alle dagen dikke feest is. Hij/zij weet van geen ophouden tussen de bierglazen, braadworsten en wollen schapenvellekes. Skiwi is gek op de winterse gezelligheid en laat zich graag omringen door jodelende mensen gekleed in lederhosen.

“Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Skiwi aus Tirol! Was er hier iemand op zoek naar een foute party? Dan kom je zeker bij deze snelle Skiwi terecht! Dat is alleszins wat iedereen verwacht als ze mij zien voorbijglijden. Gelukkig krijg ik het daarvan nooit hoog in mijn bolleke. Ik ken mijn eigen limieten, die liggen ergens juist voorbij genieten. Oesje, dat wordt hier nog een pittig feestje, ganz geil! Als ik bibber, zal het voor één keer niet van de kou zijn. Ten eerste ga ik stevig op de latten doordauwe. En ten tweede veroorzaak ik een lawine van plezier.”

Volledig scherm Skiwi © VTM

FOXY LADY

Volledig scherm Foxy Lady © VTM

‘She uses sex as a weapon’. Dit is de lijfspreuk van Foxy Lady. Met haar prikkelende en uitdagende bewegingen draait ze elke man rond haar poot, maar opgepast, je weet nooit of het wel zonder bijbedoeling is. Foxy Lady doet zelden iets zonder er haar eigen voordeel uit te halen. In ware James Bond-stijl gaat ze als spionne sluw en listig te werk. Dit is geen vosje om zonder handschoenen aan te pakken!

“Good evening, de naam is Lady. Foxy Lady. Of dat denken jullie toch. Les één voor een spion: geef nooit je echte naam, gebruik altijd een alias. Ik zit meestal goed verstopt op mijn onderduikadres. Alleen voor The Masked Singer verlaat ik voorzichtig mijn vossenburcht. Je zal snel moeten zijn als je meer over mij te weten wil komen. Haal je beste verrekijkers boven. Want voor je het weet, ga ik weer in rook op en vertrek ik naar de volgende missie. Maar eerst deze geheime operatie, dat wordt zeker geen déjà vu. Nadat ik op dit podium klaar ben, zien jullie duizend sterren en zijn jullie helemaal shaken, not stirred!”

Volledig scherm Foxy Lady © VTM

MINOTAURUS

Volledig scherm Minotaurus © VTM

Met de kop van een stier en het lichaam van een mens is Minotaurus imposant, sterk en onverwoestbaar. Hij/zij leeft tussen de oude Griekse ruïnes en houdt vast aan het verleden. Minotaurus is gek van geschiedenis en van moderne dingen heeft hij/zij een afkeer. Minotaurus probeert indruk te maken met lijf en leden, en maar weinigen durven in zijn/haar buurt te komen. Maar onder deze ruwe bolster zit een klein en flirterig hartje.

“Kalimèra beste vrienden, ik ben Minotaurus. Een mythologische mastodont die iedereen doet verstommen van angst. Sinds de Griekse oudheid heb ik al zoveel zien gebeuren dat ik zelf zelden nog ergens van opschrik. De tand des tijds heeft nog geen vat, dus een extreme makeover heb ik nog niet nodig! De muren van mijn labyrint heb ik gesloopt, zelfs de 12 werken van Herakles zijn voor mij een luchtig tussendoortje, hahaha. Een uitdaging als The Masked Singer, van zulke mythische proporties, werkt dus op mij als een rode lap op een stier. Deze doos van Pandora wordt geopend zonder vrees. Ik gooi alles in de strijd en vat de stier bij de hoorns!”

Volledig scherm Minotaurus © VTM

KOLONEL MOPS

Volledig scherm Kolonel Mops © VTM

Vanuit zijn/haar commandobunker is Kolonel Mops druk in de weer om een aanvals- en verdedigingsplan op te stellen. Want de vijand is nooit ver weg. Dag en nacht staat Kolonel Mops paraat om strategisch en tactisch toe te slaan. Al ijsberend komt hij/zij tot de beste operaties, want Kolonel Mops vindt zichzelf geweldig! Niemand kan beter stratego spelen dan Kolonel Mops. Maar toch slaat hij/zij soms de bal mis, waardoor zijn/haar leiderschap geregeld ondermijnd wordt.

“Geeeeef… waf! Voorwaaaaarts blaf! Aheum aheum aheum, Kolonel Mops, tot uw dienst. Ik hoor u al denken: oh, een mopshond, zo schattig, koedjie koedjie. NEEN, ik ben een ontzagwekkend krijgsman. Mijn collectie militair eremetaal spreekt voor zich. Op strategisch vlak heb je aan mij een vette kluif want ik verkies de juiste risico’s. Waar een wil is, is een wet. Ik marcheer recht op mijn doel af en laat me niet van mijn koers afleiden… of toch bijna nooit. Mijn offensief plan ligt al lang klaar: ik drop een bommetje… of een drolletje. Ten aanval!”

Volledig scherm Kolonel Mops © VTM

