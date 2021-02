Tourist LeMC staat centraal in ‘Liefde Voor Muziek’: “Ik werk nog altijd als maatschappelijk werker”

TV Rose was 5 maanden zwanger tijdens de opnames van ‘1 Jaar Gratis’: “Als je hormonen opspelen, weegt de stress extra zwaar door”

18 februari Haar quizavontuur in ‘1 Jaar Gratis’ zat er na één aflevering al bijna op. Maar nu lijkt Rosemary Dede (34), een Vlaamse met Ghanese roots, haast niet te stoppen. Op tv ziet u haar nog met bolle buik, maar drie weken geleden is ze bevallen van haar derde kindje, Nora. “Ik geniet van ons gezinnetje”, zegt ze in een interview met Dag Allemaal. Al was het ook niet allemaal rozengeur en maneschijn. “Ik had dat toch een beetje onderschat, de opnames duurden veel langer dan ik had verwacht.”