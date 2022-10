“Tot zijn 90 jaar heeft hij geweld gebruikt”: Renzy vertelt in ‘Jambers Back to the 90's’ over de tiran die zijn vader was

TVIn 1987 werd de moeder van Renzy vermoord door zijn eigen vader. Die werd nadien vrijgepleit op basis van “onweerstaanbare dwang” en deed in 1992 zijn verhaal bij Jambers. Nu, 35 jaar later, getuigt zijn zoon Renzy over hoe zijn vader tot zijn bittere eind een tiran bleef. “Zelfs de mensen van het rusthuis zeggen dat het onmenselijk was om hem te verzorgen.”

Reportagemaker Jambers blikt in ‘Jambers Back to the 90's’ terug op spraakmakende reportages die hij maakte in de jaren 90. Eén daarvan gaat over hoe Arnold Tielens op 20 september 1987 zijn zeventien jaar jongere vrouw Daisy Locquet doodschoot voor de ogen van hun zoon Renzy. Nadien werd hij vrijgesproken voor die “passionele moord” en leefde hij nog dertig jaar als een vrij man. Arnold Tielens vertelde in 1992 zijn verhaal bij Jambers. Maar nu, 35 jaar later, vindt zijn zoon Renzy dat het tijd is om zijn kant van het verhaal te delen. “Aan de fatale dag gingen jaren van geweld en mishandeling vooraf”, vertelde Renzy eerder. “Ik heb meermaals gezien hoe hij tekeerging en mijn moeder met zijn vuisten afranselde. Soms had hij zelfs een boksbeugel aan, om nog meer schade aan te richten. Maar de buitenwereld merkte niets: alles gebeurde in het verborgene.” Uiteindelijk besliste Renzy’s moeder om van haar man weg te gaan. Ze vond ook iemand anders. Dat kon hij niet verkroppen, met vreselijke gevolgen.

Renzy getuigt ook dat zijn vader tot aan zijn dood in 2020 heel gewelddadig tekeer kon gaan. “Hij kon zeer raar uit de hoek komen tegenover mij. Met onder andere dreigementen. En dan heb je wel angst, waardoor je denkt: ‘stel je voor dat hij weer die klik maakt.’” Volgens Renzy is het geweld van zijn vader ook nooit afgezwakt naarmate hij ouder werd: “Tot zijn 90 jaar heeft hij geweld gebruikt. Zelfs in het rusthuis. Ik krijg nu nog steeds berichten van mensen die hem drie of vier jaar lang verzorgd hebben in het rusthuis. Hij was een tiran, het was onmenselijk om hem te verzorgen.”

De moord

In zijn getuigenis bij Jambers vertelt Renzy ook vanuit zijn perspectief over hoe de moord precies heeft plaatsgevonden. “Ik zat onder tafel, mijn mama zat samen met mijn jongste zus in een aparte kamer”, vertelt Renzy nu over die vreselijke dag. “Ze had een woordenwisseling met mijn vader, en op een bepaald moment vroeg hij: ‘Mag ik mijn zoon zien? Ik heb hem al drie à vier maanden niet gezien.’” Renzy schuilde nog steeds onder tafel en hoopte dat hij daar niet onderuit moest komen. Toch klonk er plots op een luide toon: “Renzy, kom eens.” Vol angst ging hij richting zijn vader, waarop die op zijn knieën ging zitten met z’n armen wagenwijd open. “Vergeef me wat ik nu ga doen. Je weet dat ik je graag zie”, klonk het. Vervolgens rende hij richting de auto om zijn wapen te halen.

Al roepend liep Renzy weg, maar ondertussen vuurde zijn vader verschillende schoten af. Twee kogels raakten zijn moeders vriend. Zijzelf liep in paniek naar buiten terwijl ze hem wanhopig probeerde te kalmeren. Maar dat mocht helaas niet baten. “Hij draaide zich om en knalde een kogel door haar hoofd”, herinnert Renzy zich. “Ze viel naast mij neer. Toen haalde hij nog vier keer de trekker over.” Spijt betuigde zijn vader naar verluidt nooit. “Hij zei: ‘Het zal nu wel gedaan zijn.’”

Volledig scherm Paul Jambers en Renzy in 'Back to the 90s' © VTM