Torenkraanmachiniste Evi in ‘Lady Bouwers’: “Mij steken ze in ‘den bak’ als er iets gebeurt”

Naast een luide stem heeft Evi als kraanmachinist ook een grote verantwoordelijkheid. “Als kraanmachinist mag je normaal gezien niets doen als je niets ziet of hoort. Want als je aan het hijsen bent wanneer zij geen teken doen en ze denken dat ik moet zakken, dan krijg je accidenten. Mij steken ze in ‘den bak’ als er iets gebeurt. Pak nu dat er een steen naar beneden valt op iemands hoofd, die mens gaat dat niet kunnen navertellen en daar zou ik niet mee kunnen leven.”