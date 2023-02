Toptransfer in immo-tv-land. Bart en Béa ruilen ‘Blind Gekocht’ voor ‘Huis Gemaakt’: “Maar we zijn geen overlopers”

TV De Oscar countdown: dit zijn onze genomineer­den voor beste tv-avond

De genomineerden van de 95ste editie van de Academy Awards zijn bekend en daarmee knalt de Oscar-race officieel z’n laatste etappe in. De leden van de Academy hebben nog een maand de tijd om hun stem uit te brengen en u hebt tot dan om u naar de dichtstbijzijnde cinema te begeven en kennis te maken met de grootste kanshebbers. Maar u kunt uw favorieten ook gewoon vanop de bank toejuichen. ‘Black Panther: Wakanda Forever’ en ‘Causeway’ kunt u eenvoudigweg via uw streamingabonnement in huis halen en door films als ‘Girl’ en ‘In Bruges’ te (her)ontdekken, kunt u uw favo genomineerden ook zo een hart onder de riem steken. Tromgeroffel! Want dit zijn onze genomineerden voor beste tv-avond.

8 februari