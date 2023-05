Toptransfer in de media. VRT-anker Aster Nzeyimana trekt naar VTM: “Ik kan zo mijn twee grote passies, voetbal en entertainment, combineren”

Aster Nzeyimana maakt de overstap van VRT naar VTM. De gastheer van ‘Extra Time’ gaat aan de slag bij VTM om er, samen met Maarten Breckx, de omkadering van wedstrijden van de Rode Duivels en de Champions League te verzorgen, en ze te voorzien van commentaar. Daarnaast wordt hij naast An Lemmens ook co-host in het negende seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’.

“Ik ben heel blij dat ik mijn twee grote passies, voetbal en entertainment, voortaan kan combineren bij VTM”, aldus Nzeyimana in een eerste reactie. “Met het becommentariëren en omkaderen van topwedstrijden, zit ik midden in de actie, de plaats waar ik me het beste voel. Dat ik bij VTM voetbal kan combineren met mijn andere liefde, entertainment, maakt het plaatje compleet. Ik kijk er enorm naar uit om naast icoon An Lemmens ‘The Voice Van Vlaanderen’ te mogen presenteren.”

Nzeyimana zal in de zomer voor het eerst als voetbalexpert te zien zijn op VTM en begint zo aan een nieuwe stap in zijn blitzcarrière. Die begon als radio-dj bij Urgent.fm, maar al snel maakte de rechtenstudent de overstap naar MNM, waar hij als 21-jarige al snel zijn eigen programma kreeg. Via Sporzaradio, stoof hij door om op 28 mei 2016 zijn debuut te maken als jongste sportanker ooit in het VRT-Journaal. Vijf jaar later maakte hij een kinderdroom waar door mee te gaan als commentator bij het EK en begin vorig jaar volgde hij Frank Raes op als gastheer van de voetbaltalkshow ‘Extra Time’.

Quote Ik doe gewoon waar ik zin in heb. Als ze me iets leuk voorstel­len dat ik de moeite vind - en ik ook kan - dan doe ik dat gewoon Aster Nzeyimana

Maar de interesses van voormalige jeugdspeler van Eendracht Aalst reikten altijd verder dan voetbal. Vorig jaar verraste Nzeyiana door samen met zijn vriendin, model en actrice Lize Feryn, deel te nemen als robots in ‘The Masked Singer’. Een paar maanden later verraste hij opnieuw door shiny floor-show ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’ te presenteren. Die twee passies staan elkaar niet in de weg, vertelde hij toen. “Ik doe gewoon waar ik zin in heb. Als ze me iets leuk voorstellen dat ik de moeite vind - en ik ook kan - dan doe ik dat gewoon.”

Verloren vader

Niet alleen de mediacarrière van Nzeyimana is indrukwekkend, ook zijn persoonlijk verhaal leest als een roman. Aster groeide op in het Oost-Vlaamse Zele, maar werd geboren in Rwanda. Zijn mama Hilde werkte daar als vroedvrouw toen zij een Burundese arts leerden kennen. Aster werd in 1993 geboren, maar toen zijn mama even naar België was om haar zoon te tonen in aan de familie, brak in Rwanda de genocide uit. Tien jaar lang dachten ze dat Onesphores Nzeyimana die genocide niet overleefde, tot één van zijn brieven het gezin tóch bereikte.

KIJK. Vorig jaar vertelde Aster Nzeyimana al over z'n carrière als sportjournalist

Een jaar na de hereniging - Aster is dan veertien - trouwen zijn mama en papa alsnog. Het is ook het moment waarop Aster de achternaam van zijn papa aanneemt en die van zijn mama, Schepens, laat vallen. “Mijn papa heeft zijn stempel proberen te drukken op mijn opvoeding. De stempel is gering, omdat ik hem lang niet gekend heb. Maar ik heb een leven voor mijn papa en een leven na mijn papa. En mijn leven is na zijn terugkeer beter geworden”, vertelde hij daarover in ‘Het huis’ van Eric Goens.

Wuyts en Degryse

Nzeyimana is niet de eerste sportjournalist die de overstap maakt. Vorig jaar kwam wielercommentator Michel Wuyts na zijn pensioen over naar de sportredactie van VTM, eerder begon ook VTM NIEUWS-sportanker Stijn Vlaeminck zijn journalistieke carrière aan de Reyerslaan en ook analisten Jan Mulder en Marc Degryse begonnen onder VRT-toren. Niels Destadsbader maakte in 2021 de omgekeerde beweging, van VTM naar VRT.

KIJK. Aster wil niet kiezen tussen sport- of entertainmentprogramma’s

