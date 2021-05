Topreeks ‘The Underground Railroad’ vandaag van start op Amazon

Het verhaal draait rond de jonge zwarte slavin Cora, die wegvlucht van de katoenplantage waar ze is geboren en via een ondergronds treinnetwerk vrijere oorden probeert te bereiken. Nu al wordt de reeks overal de hemel in geprezen en dat komt niet echt als een verrassing. Colson Whitehead kreeg voor zijn gelijknamige roman de Pulitzer Prize en de regie was in handen van Barry Jenkins, de regisseur die in 2017 de Oscar van Beste Film won voor ‘Moonlight’. Toegegeven, enkel abonnees van Amazon Prime kunnen de tiendelige reeks bingewatchen. Maar indien u daar niet bijhoort en de reeks later - wij steken ons hand in het vuur - door een Vlaamse zender wordt aangekocht, zal het belletje misschien nog rinkelen.