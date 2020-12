Tom Waes zoekt het avontuur voor het eerst dicht bij huis in ‘Reizen Waes: Vlaanderen’

“We hadden begin 2020 al vliegtickets geboekt voor een nieuw buitenlands seizoen van Reizen Waes”, zegt Tom Waes. “Maar kort na mijn reis door Japan in februari, lag al het internationale vliegverkeer door de coronacrisis plat. En dus gooide ik het roer helemaal om. Ik besloot om hier bij ons op zoek te gaan naar avonturen en interessante verhalen. Omdat ik niet goed wist waar te beginnen, lanceerde ik een oproep aan de Eén-kijker. Ik kreeg meer dan 6.000 tips binnen over vreemde tradities, rare gerechten, mooie plekjes of ontroerende verhalen.”

Tom - die normaal gezien gemiddeld 150 dagen per jaar in het buitenland zit - vulde de tips van de kijkers aan met enkele verhalen die hem al langer bezighouden en trok er de hele zomer op uit. “’Reizen Waes: Vlaanderen’ is een unieke reeks geworden die er zonder het coronavirus wellicht nooit was gekomen. Normaal gezien zoek ik in het buitenland de cultuurshock op, maar ‘dankzij’ het coronavirus heb ik ontdekt hoe schoonheid ook in kleine verhalen of plekken dichtbij huis vervat zit. ‘Reizen Waes: Vlaanderen’ is door de tips van de Eén-kijkers een fantastisch avontuur geworden met veel warme, inspirerende ontmoetingen en mooie verhalen. Ik ben dan ook blij dat ik deze zomer, een beetje onverwacht, heb ervaren hoe fijn reizen dichtbij huis kan zijn.”