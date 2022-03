Tom Waes zat 6 dagen vast in Mongoolse hotelkamer: “Ik deed álles om de tijd te doden. Zelfs m’n teennagels vijlen”

TVNa twee jaar van bescheiden tripjes door Vlaanderen en Nederland reist Tom Waes (53) straks opnieuw de wereld rond in een nieuw seizoen ‘Reizen Waes’. Een unieke ervaring, al werd zijn reis naar Mongolië niet meteen een pleziertripje. Na een positieve coronatest zat hij zes dagen opgesloten in een hotelkamer. En toen hij dan eindelijk terug buiten mocht, kreeg hij een nieuwe tegenslag te verwerken. “Mensen die zeggen dat er te veel luxe is in een gevangenis, weten niet wat het is opgesloten te zitten.”