Tom Waes vreest voor Frankrijk, premier sms’t met Macron: bekende koppen doen voorspelling EK

TV Vreemde wezens en ijzingwek­ken­de spanning: dit zie je op Netflix, Disney+ en Streamz in juni

3 juni Buiten is het eindelijk lekker warm, maar ook binnenshuis is er reden om te zweten: Netflix, Disney+ en Streamz pakken deze maand uit met heerlijke thrillers. Opgelet tijdens het zappen, want zowel Loki, Lupin en de Joker lopen los. Wie zijn antihelden liever wat knuffelbaarder ziet, kan zich verstoppen achter een lieftallig klein jongetje met een gewei, of onder de vleugels van een mythische draak. Dit zijn de streaming-highlights van juni.