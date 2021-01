Tom Waes vangt muskusratten in ‘Reizen Waes’: “En daarna eet ik ze op. Met veel saus”

TV ‘Reizen Waes Vlaanderen’ was niet minder avontuur­lijk: "Muskusrat gegeten, druïdes ontmoet en met hondenslee gereden"

30 december Net voor de opnames van 'Reizen Waes' scheurde Tom Waes zonder het te weten zijn meniscus en kruisbanden. Maar een nieuwe zondagavondreeks inblikken lukt de presentator blijkbaar ook op één been. Door corona ging hij noodgedwongen op zoek naar avontuur in eigen streek, en dat was niet minder spannend als de vorige reeksen in het buitenland. "Niets tegen 'Vlaanderen Vakantieland', maar dat mocht het niet worden."