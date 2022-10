Tom Waes lacht met zijn exclusief VRT-contract: “Ik sloeg de krant open en verslikte me in mijn glas champagne”

Hij werd door Erik Van Looy aangekondigd als de ‘Slimste Mens der Slimme Mensen’, maar hij moest zijn meerdere erkennen in het duivelse duo Danira Bouhkriss-Kobe Ilsen. Tom Waes deed het met de glimlach. Komen, zien en gaan, maar niet zonder eerst alweer gigantisch veel sympathie gewonnen te hebben. Waes was nonchalant, grappig, ontspannen, toch gedreven, alert, maar uiteindelijk opgelucht dat hij weer naar huis kon. Omdat er vakantie met de vrienden lonkte. Maar niet zonder eerst ook nog erg goed te quizzen. Al maakte hij net te veel foutjes en waren er net te veel hiaatjes. In tegenstelling tot het spel van Danira en Kobe. Het trio speelde maar liefst 1.092 seconden bij elkaar. Ook dat zegt veel over het niveau dat ze haalden.

Aan het spervuur van hilarische momenten, met het inmiddels beruchte en beroemde VRT-exclusiviteitscontract van Tom Waes als rode draad doorheen de aflevering, kwam maar geen einde. Het was glimlachen, lachen, opnieuw glimlachen en weer lachen. Terwijl de drie kandidaten tussen al die grappen en grollen nog bijzonder hoogstaand een quiz afwerkten. Eat your heart out, Acid.

Opmerkelijke vaststelling aan de vooravond van de finaleweken: geen enkele winnaar van ‘De Slimste Mens’ haalde de finaleweken van ‘De Allerslimste Mens’. Sterker, ze sneuvelden allemaal vrijwel direct of bij hun tweede spelbeurt. Voor de finaleweken is het aandeel tussen mannen en vrouwen overigens netjes perfect verdeeld: vijf tegen vijf. En ook in week één en week twee zijn er precies evenveel mannen als vrouwen. Vuurwerk gegarandeerd.

De leukste quotes

Tom Waes (of hij ‘Allerslimste Mens’ kan worden): “Dit keer niet, neen. Ik ben een heel jaar in het buitenland geweest en heb niks kunnen volgen. In 2015 had ik me echt voorbereid. Maniakaal. Heel blij dat ik dat nu niet heb gedaan.”

Tom (ziet de foto van het trio in 2015): “Amaai, dat is zeepsmoeldotcom.”

Kobe (nadat Danira en Erik wat keuvelen over samen wandelen): “Dat is hier toch een quiz hé.” “Neen, een datingshow”, maakt Pedro Elias duidelijk.

Pedro Elias (omschrijft Tom Waes): “Dat is een man die ander mannen belachelijk maakt door gewoon zichzelf te zijn.”

Erik (nadat Tom zegt dat hij elke week zijn bed ververst): “Doe jij dat zelf of heb je daar personeel voor?” En Jelle: “De VRT komt dat doen. Zeker mijnheer Waes, een koffietje mijnheer Waes...”

Waes (over zijn ‘loon’ dat in ‘Het Laatste Nieuws’ stond): “Ik sloeg de krant open en verslikte me in mijn glas champagne.”

Erik (over het eiland Sint-Maarten): “Ben je daar al geweest, Tom?” En Pedro: “Hij heeft dat gewoon gekocht.” Waarop Tom nog eens over zijn royaal contract begint. “Je moet het zo zien”, zegt hij, “Elke euro die de VRT aan mij geeft, geven ze niet aan Niels Destadsbader.” En Jelle De Beule duidelijk maakt: “Tom verdient te weinig (met luid applaus van het studiopubliek).”

Tom (na zijn uitschakeling): “Zoals alle Slimste Mensen. De vloek. In mijn geval ook een goeie zaak. Ik heb een woelig jaar meegemaakt. Nu kan ik met mijn vrienden gaan surfen. Ik ben eigenlijk heel blij.”

Hilarische momenten

Kobe vertelt dat zijn vriendin Sara fier was dat ze een slimme man heeft. “Dat ontdekt ze nu dus”, merkt Danira op. “Voordien was het voor mijn lichaam”, antwoordt Kobe. “Niet voor mijn geld, want daar gaat Tom mee lopen.”

Pedro Elias gaat op vraag van Danira uit de kleren en laat een grote tattoo zien. Waarop Danira: “Amai, dat zit voor eeuwig op mijn netvlies gebrand.”

Danira neemt alle tijd om te zoeken naar een antwoord en vraagt of de quiz tegen de tijd is. Waarop plots het tijdsignaal weerklinkt. En Jelle en Pedro daar uitgebreid mee aan de slag gaan. Slappe lach tot gevolg.

Danira gaat door op een verspreking. Uit de periode dat ze nog bijlessen gaf aan jongeren. Zij was 21, de jongens 17, 18 jaar. “Ik gaf bijles aan een knappe jongen. Stoer, cool enzo. Op zondagnamiddag kreeg hij een berichtje van vrienden of hij niet kon komen. ‘Weten uw vrienden dat gij bijles kreeg’, wilde ik vragen”, vertelt Danira. “Maar in plaats daarvan zei ik: ‘Weten die vrienden dat ge vrijles krijgt. Die gast zei dat hij geen vrijles nodig had van mij.”

Hilariteit bij de kandidaten als Kobe snel de woorden préparé, vleessalade, kip curry en tonijnsla geeft als goede antwoorden op de vraag welke de meest verkochte slaatjes zijn bij een slager. ‘De Slimste Mens’ merkt Kobe op. En Tom “Amaai, gij zijt ne slimme” toevoegt.

Kantelmomenten

Drie toppers, rot ervaren en perfect op de hoogte van de do’s and dont’s van deze quiz. Ze pakken seconden mee waar het kan bij ‘3-6-9'. Tom mist bij ‘Open Deur’ een paar evidente antwoorden over Jane Birkin. Danira maakt daar dankbaar gebruik van. Kobe is snel en accuraat.

De ‘Puzzel’ is de zwakke plek voor Kobe. Ook nu weer. Met dank aangenomen door Danira die 90 seconden extra wint en zo uiteraard aan de leiding komt.

Kobe laat kansen liggen in de fotoronde over ‘The Masked Singer’. Hij weet bijvoorbeeld niet dat Erik Van Looy eigenlijk Radijsje was. Tom puzzelt goed bij zijn fotoronde over drankjes, waarna Danira een buis haalt op de moeilijke tekeningen over kaartspelletjes. Het levert een nagenoeg gelijke tussenstand op.

Tijd voor de alles bepalende filmpjesronde. Kobe scoort goed met vier antwoorden. Straf dat Danira weet dat het over Girmay gaat die Gent-Evergem won.

Tom faalt eigenlijk met een gemakkelijk fragment over ‘The Traveling Wilburrys’. Kobe pikt 90 seconden in. Danira mag afronden met vier goede antwoorden over de tv-reeks ’Albatros’, maar Kobe wint.

In de finale halen Tom en Danira beide dertien goede antwoorden, maar toch is Tom nooit in de running voor de overwinning. Danira speelt magistraal uit met drie goede antwoorden over recente films van Stanley Kubrick. Exit Tom Waes. Danira is de derde beste speler ooit, na Ella Leyers en Bart Cannaerts. En vóór Gert Verhulst.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Kobe Ilsen 405 sec.

2. Danira Bouhkriss 372 sec.

3. Tom Waes 315 sec.

De (voorlopige) eindstand

1. Bart Cannaerts: 17 deelnames, 9 overwinningen, 7 finales gewonnen en 1 finale verloren.

2. Danira Boukhriss: 12 deelnames, 5 overwinningen en 7 finales gewonnen.

3. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen en 1 finale verloren.

4. Liesbeth Van Impe: 4 deelnames, 3 overwinningen en 1 finale verloren.

5. Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen en 1 finale verloren.

6. Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen en 1 finale verloren.

7. Merol: 4 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen en 1 finale verloren.

8. Riadh Bahri: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen en 1 finale verloren.

9. Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen en 1 finale verloren.

10. Kobe Ilsen: 2 deelnames en 2 overwinningen.

11. Tom Waes: 1 deelname en 1 finale verloren.

Spelen de eerste finale-aflevering

1. Riadh Bahri met 3 deelnames, 1 overwinning en 1 gewonnen finale.

2. Lotte Vanwezemael met 3 deelnames en 1 gewonnen finale (minder seconden dan Riadh).

3. Kobe Ilsen is rechtstreeks geplaatst als winnaar van de laatste aflevering.

Stappen nadien in deze volgorde weer in

Merol, Jelle Cleymans, Delphine Lecompte, Liesbeth Van Impe, Jonas Geirnaert, Danira Bouhkriss en in de grote finale Bart Cannaerts.

